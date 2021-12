Scorzè, domenica centro chiuso per il Natale: mostre, mercatini, animazioni e attività per bambini

1.12.2021 – Natale e sostenibilità: sarà una domenica coi fiocchi, la prossima, 5 dicembre, a Scorzè. A fianco della Giornata ecologica organizzata dal Comune ci sarà anche l’appuntamento di Natale voluto dai commercianti, sempre con il Comune e Confcommercio del Miranese, all’interno del distretto del commercio “Terra dell’Acqua”: previsto un fornito mercatino, con oltre 50 espositori tra prodotti alimentari, dell’artigianato, ma anche iniziative e opere realizzate dalle scuole e dalle associazioni locali.

L’intero centro storico sarà chiuso al traffico e in particolare via Roma, via Cercariolo e via Venezia, oltre a un tratto (lato chiesa) di via Treviso saranno pedonalizzate così da rendere più piacevole la passeggiata in centro.

Il programma prevede, dalle 10.00 alle 19.00, lungo via Roma il mercatino “Sapori & Tradizioni”, con prodotti tipici e idee regalo e laboratori creativi per i più piccoli, con attività a cura delle scuole Marconi, Don Milani e Rodari”. In via Cercariolo sarà allestita invece una esposizione di mezzi per l’agricoltura sostenibile dal titolo “Agricoltura di precisione 4.0” e non mancheranno le dimostrazioni sportive con prove di ciclismo e nordic walking, oltre ai giochi di una volta promossi in via Venezia da “La Tana dei Tarli”. Sempre in via Venezia sarà protagonista l’automodellismo radiocomandato, poi ancora, piccoli animali, esposizione di moto e auto da corsa e tiro alla fune con l’Associazione TAF di Scorzè.

Nel pomeriggio gli appuntamenti di Natale con “Cantiamo in Allegria”, canti natalizi con i bambini della scuola Marconi (ore 15.00-16.00), l’accensione dell’albero di Natale in piazza alle 16.30, giri a cavallo, giochi e animazioni con artisti di strada.

“Dopo una forzata battuta di arresto – spiega il delegato di Confcommercio a Scorzè Maurizio Sabadin – i commercianti, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, si sono fatti carico di riprendere con entusiasmo questa bella manifestazione, diventata negli anni un appuntamento per tutta la cittadinanza e le associazioni aderenti”

Per la sindaca di Scorzè, Nais Marcon: “La manifestazione del 5 dicembre è un’altra occasione per tornare alla normalità, anche se la situazione sanitaria è ancora piuttosto pesante. Invito i cittadini e i visitatori ad avere molta prudenza, a seguire le regole stabilite affinché si possa trascorrere una giornata in tutta serenità. Ringrazio particolarmente Confcommercio per l’aiuto importante che dà in ogni occasione, ringrazio anche i volontari della Protezione Civile, i Vigili di Scorzè, i Carabinieri, l’ufficio commercio e l’ufficio lavori pubblici del Comune e quanti si sono prestati a fare in modo che la festa riuscisse al meglio”.