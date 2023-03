Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6, trema il Sud Italia: “Ballava tutto!”

Pubblicato il 29 Marzo, 2023

Verso le 23:52 di ieri sera è stato registrato un violento terremoto di 4,6 gradi a Montagano a 23 km di profondità, in provincia di Campobasso, come comunicato su Twitter dall’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Una scossa molto forte che si è sentita in diverse zone del Sud: a Napoli, Benevento, Abruzzo, Caserta, Isernia, Puglia e anche nel basso Lazio.

Il bilancio dopo il terremoto

Il terremoto ha provocato qualche crepa nei muri e grande paura tra gli abitanti delle varie zone, molti dei quali hanno deciso di abbandonare le loro abitazioni e dormire fuori per il terrore che ci potesse essere qualche pericolosa scossa di assestamento. Fortunatamente non si registrano feriti né danni particolari.

Giuseppe Tullo, sindaco di Montagano, ha fatto il punto della situazione: “La scossa è stata avvertita molto forte. Le scuole della zona, Petrella, Matrice, e la nostra materna saranno chiuse”.

Anche a Campobasso, come spiega il sindaco Roberto Gravina, si sta monitorando la situazione: “I Vigili del fuoco al momento non segnalano danni a persone o cose. Analoga la situazione anche all’ospedale Cardarelli, dove non sono segnalati danni di alcun tipo”.

La paura degli abitanti

Subito dopo la violenta scossa è partito il tam tam social per avere conferma. “Qui ballava tutto, voi avete sentito la scossa?” – hanno scritto molti utenti per sincerarsi delle condizioni di parenti e amici. La raccolta di informazioni è proseguita sia sui social che sui gruppi Whatsapp.

La scossa è stata avvertita alle 23:52 e molte persone non l’hanno sentita poiché stavano già dormendo, apprendendo la notizia solo dopo essersi svegliati.