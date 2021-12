Giornata nerissima quella di oggi nel nostro territorio. Oltre all’incidente mortale avvenuto in mattinata, un altro forte shock nel Salento per quel che è successo in un comune della Grecia. Una ragazza di appena 37 anni, purtroppo, si è suicidata all’interno della propria abitazione, lanciando nello sconforto più totale tutta un’intera comunità. Il drammatico episodio si è consumato a Martano, dove in mattinata è stato ritrovato, all’interno di un appartamento, il copro senza vita della giovanissima.

Shock nel Salento, ancora sconosciuto il movente

Sul posto, subito dopo l’allarme, sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane donna. Un’intera comunità, come detto, è rimasta esterrefatta da quanto accaduto per quello che è un vero e proprio shock nel Salento. Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto la ragazza ad un simile gesto e tutti sono rimasti increduli da quanto accaduto.