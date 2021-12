Si schianta contro un’auto in sosta che trancia i tubi del gas. Danneggiata un’abitazione

Rocambolesco incidente avvenuto nelle scorse ore nel Salento. Erano le 6 del mattino, quando a Ruffano, in via Santa Maria della Finita, un’Audi A4 ha dato il via ad alcuni minuti di vero e proprio terrore nel paese del sud Salento. Dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto, infatti, sembra che l’auto sia finita contro una Lancia Y in sosta. Quest’ultima, a sua volta, è sbalzata all’indietro, andando a finire contro un’abitazione e tranciandone i tubi del gas collocati sulla facciata.

Ad innescare questa serie di rocamboleschi episodi probabilmente un colpo di sonno che ha fatto perdere il controllo della vettura al conducente dell’Audi. Saranno i carabinieri del Nucleo Operativo, che sono intervenuti sul posto e svolto i rilievi del caso, a stabilire con esattezza le dinamiche del sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso il conducente dell’Audi le cui condizioni non sono gravi, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera area interessata dall’incidente.