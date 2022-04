Stava per scoppiare un incendio al museo del Mare

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gramsci, a Genova, nel bar inserito nel Museo del Mare, per un principio di incendio. L’incendio, spento velocemente, ha però invaso di fumo il Museo del Mare soprastante. Fortunatamente, essendo chiuso, nessuna persona è rimasta coinvolta e non è stato necessario evacuare. Limitati i danni.