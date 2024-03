Stefano Bettarini non le manda a dire: “Era Simona Ventura che mi tradiva. E sulla bestemmia…” (VIDEO)

Pubblicato il 16 Marzo, 2024

Stefano Bettarini a cuore aperto. Da quando ha appeso le scarpette al chiodo è diventato uno dei protagonisti delle pagine del gossip, conquistando anche la notorietà nel mondo dello spettacolo grazie alle edizioni del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi in cui è stato fra gli assoluti protagonisti.

L’ex calciatore con 150 presenze in Serie A, dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera.

“A 16 anni feci il provino con Capello al Milan e Giampiero Marini all’Inter. Mi presero entrambi, a quel punto dovevo decidere. I nerazzurri alloggiavano in una villa vicino a Porta Genova, poche fermate di tram e arrivavi al Duomo. I rossoneri erano chiusi a Milanello, il che mi avrebbe obbligato a fare solo scuola-campo. Guardai mio padre. Ma devo fare questa vita?. La scelta mi sembrò ovvia”, ricorda.

COSA FA ADESSO BETTARINI

“Investo nel mattone. Nella mia vita ho sempre comprato case e appartamenti. Sto facendo fruttare il patrimonio che mi sono costruito nel tempo. Ho giocato 17 anni, altrettanti li ho passati nel mondo dello spettacolo – dice a proposito della lontananza dai riflettori – Difficile che le persone mi dimentichino. Può non riconoscermi un bambino di 13 anni, ma in quei casi interviene subito il padre. Lo sai chi è lui?”. Vivrei bene anche se le persone non mi fermassero per strada, ma questo purtroppo non avviene”.

Da onnipresente ad assente. Bettarini si è allontanato anche dai social, dove non dà più notizie di sé da un anno.

“I social sono finzione, vengono usati per mostrarsi in un modo che non corrisponde alla realtà. Ho voluto ritrovare me stesso, avevo bisogno di ripulirmi e di non farmi più sfruttare da una televisione che ho smesso di riconoscere”, spiega.

Sono parole che non considera in contraddizione col fatto di avere partecipato a lungo ai reality: “Ho iniziato per divertimento, per riempire lo spazio lasciato vuoto dal calcio. Piacevo alla gente per la mia schiettezza, la mia sincerità. Funzionavo e mi hanno sfruttato fino alla fine. Finché mi è piaciuto, l’ho concesso. Poi però non ho gradito il trattamento ricevuto nell’ultima esperienza”.

LA BESTEMMIA

Un’esperienza, quella in tv, terminata dopo la squalifica subita nel Gf Vip del 2020 perché beccato a bestemmiare tre giorni dopo l’ingresso nella casa più spiata d’Italia.

“Porca madosca è una bestemmia? Semmai è un modo per evitarla, sono anche credente. La verità è che mi avrebbero cacciato per un qualsiasi altro motivo. Dovevano trovare un pretesto e hanno trovato quello più triste. Per ciò che ho sempre dato a Mediaset, mi sarei immaginato un trattamento diverso. Sono stato bandito dalla rete, nessuno mi ha dato la possibilità di spiegare la mia versione. Ma si sa, nella tv come nel calcio non c’è riconoscenza”.

“ELIMINATO DALLE DONNE”

“Dentro la casa c’erano delle donne con cui avevo avuto una storia, temevano che potessi svelare qualcosa. Si sono lamentate con i loro agenti, che hanno fatto pressione sugli autori. Mi hanno puntato la telecamera addosso 24 ore su 24, prima o poi la cavolata me l’avrebbero fatta pagare. Fra i potenti vincono i potenti, non Stefano Bettarini. Ma io sono diverso da chi subisce un’ingiustizia e sta zitto per convenienza: se ledi la mia immagine, te la faccio sudare. Ti puoi chiamare anche Signorini, che ho fatto rinviare a giudizio per diffamazione insieme a Patrizia Groppelli a causa di un articolo pubblicato su Chi in cui venivo definito un uomo da tenere lontano, tutti muscoli e poca sostanza. Ad aprile ci sarà la prima udienza”, accusa.

“SIMONA VENTURA TRADITA? ERO IO QUELLO DEBOLE”

E fra le altre cose, non poteva mancare il capitolo Simona Ventura, la sua ex moglie: “Ero in vacanza in Sardegna. Scendo dalla moto d’acqua, mi tolgo il giubbotto di salvataggio. Lei si gira verso Domenico Zambelli, il suo assistente. Ah, però!, esclama. La sera mi invita a cena a un evento, con me anche i 12 amici con cui ero partito. La madre non la prende bene. Perché hai chiamato tutte queste persone?. Poi mi vede e si gira verso la figlia. Ok, ora ho capito“.

“Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole – sottolinea a proposito della rottura che portò al divorzio – Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”.

