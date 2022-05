Svizzera: in 2 sul monopattino a 133km/h

Pubblicato il 12 Maggio, 2022

A tutta velocità, ben oltre la norma, soprattutto per il mezzo che guidava, tanto da rischiare, eccome…

Insomma, alla faccia della cosiddetta mobilità lenta.

Un 30enne vodese, cioè del Cantone svizzero Vaud, è finito nei guai con la giustizia per avere circolato alla guida di un super-trottinette che, più che su una pista ciclabile, forse dovrebbe viaggiare in autostrada.

La storia risale a venerdì. Attorno alle 10.00 la Polizia cantonale vodese riceve una segnalazione da un privato cittadino: due persone stanno viaggiando a 60 km/h su un monopattino elettrico sulla collina di Montpreveyres, poco fuori Losanna.

I monopattini elettrici non dovrebbero superare i 20 km/h: ma c’è chi di limiti proprio non vuole sentir parlare

Gli agenti intervengono e fermano la coppia.

Ma non sarà soltanto quella per il limite di velocità ampiamente superato, la sanzione.

Il 30enne svizzero confessa di essere sotto l’effetto di droghe.

Portato in commissariato, è risultato effettivamente positivo alla cocaina e agli oppiacei.

Sottoposto a esame anche il mezzo di trasporto, si scopre che al dinamometro il monopattino raggiunge una velocità di 88 km/h con il solo motore posteriore.

La scheda tecnica del produttore riportava una velocità massima di 100 km/h, ma azionando anche un secondo motore (posizionato sulla ruota anteriore) il tachimetro raggiunge quota 133 km/h.

Il veicolo è stato confiscato e il 30enne denunciato al Ministero pubblico, che ha aperto un procedimento penale.

LE NORME

La velocità degli scooter elettrici non deve superare i 20 km/h (art. 18, lettera b, OETV). Non devono essere usati sui marciapiedi, ma sulla strada o su una pista ciclabile se c’è. Il conducente deve avere almeno 14 anni e una patente di categoria M (ciclomotore) se ha meno di 16 anni. Indossare un casco non è obbligatorio, ma raccomandato.