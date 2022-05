Taranto: Scomparso da giorni, ritrovato morto nella sua casa

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Un uomo di 61 anni, tarantino, è stato trovato morto dai Carabinieri nell’abitazione, nel centro abitato di Taranto. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini, che non vedendolo per qualche giorno si sono insospettiti. Si sono pertanto rivolti a una familiare che ha contattato i Carabinieri. I militari hanno forzato una finestra della casa, situata al livello della strada, facendo la tragica scoperta. A stroncare l’uomo sarebbe stato un malore.