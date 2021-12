Taranto: Sequestrato un quintale e mezzo di botti, arrestato 58enne

Con l’approssimarsi delle feste natalizie, si fa sempre più stringente l’attività di contrasto della Polizia di Stato alla vendita ed all’uso illegale dei fuochi pirotecnici di genere vietato.

I Falchi della Squadra Mobile, nel continuo monitoraggio nei quartieri dove è più frequente l’illecito commercio, avevano messo sotto osservazione un insospettabile 58enne residente al Quartiere Salinella.

Nella preliminare attività d’indagine i poliziotti avevano anche accertato che l’uomo, oltre alla sua normale residenza, era solito recarsi in un appartamento di via XXV Aprile sito al Quartiere Paolo Sesto.

Terminata l’attività investigativa, i Falchi, per dar concretezza ai loro sospetti, dividendosi in due squadre, hanno contemporaneamente fatto visita alle due abitazioni usati dal 58enne. In quella situata al Quartiere Salinella, i poliziotti hanno recuperato, nel soggiorno, un cartone con circa 200 manufatti artigianali esplosivi, privi di etichettatura, e 20 batterie da cento colpi ciascuna, ex categoria F2, del perso di circa un quintale. Nelle tasche del sospettato inoltre i Falchi hanno ritrovato 745 euro, sequestrati perché ritenuti il probabile provento di questa illecita attività di vendita.

Gli altri agenti, che si erano preventivamente recati presso l’appartamento di Paolo VI,hanno aspettato l’arrivo dei colleghi e del sospettato per procedere ad un controllo anche in quella casa. Sotto il letto matrimoniale i poliziotti hanno recuperato altri 200 manufatti esplosivi uguali a quelli rinvenuti in precedenza ed altre 4 batterie di fuochi d’artificio.

Tutto il materiale esplodente recuperato in entrambi gli appartamenti è poi stato preso in carico dal nucleo artificieri della Questura di Taranto per la successiva distruzione.

L’insospettabile 58enne è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplodente.