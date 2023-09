Terremoto a Firenze, centinaia di persone in strada e scuole chiuse: la situazione

Pubblicato il 18 Settembre, 2023

Alle 5:10 di lunedì 18 settembre si è registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Firenze, con epicentro a Marradi, che si è sentita anche in Emilia-Romagna e nelle Marche.

L’epicentro, come indicato dall’Ingv, è stato localizzato a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi e la scossa si è sentita forte anche a Firenze, dove non ci sono registrati al momento danni a persone o cose. Centinaia di cittadini, spaventati, sono comunque scesi per strada dopo la forte scossa.

Il sindaco di Marradi: “C’è molta preoccupazione”

Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, ha detto a Rainews24: “C’è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari”. Le scuole a Marradi, in via precauzionale, resteranno comunque chiuse lunedì 18 settembre. Anche il presidente della Regione Eugenio Giani ha voluto tranquillizzare la popolazione sui social: “Al momento non risultato situazioni di particolare criticità. Continueranno i controlli agli edifici e strutture”.

Le scuole invece resteranno regolarmente aperte a Forlì, Faenza e Ravenna, mentre saranno chiuse le scuole elementari e medie a Riolo Terme, in provincia di Ravenna, dove saranno invece aperti i servizi scolastici come nidi, materna e micronido. La notizia è stata riportata dall’Ansa e l’amministrazione ha invitato comunque la cittadinanza a prestare la massima allerta per la possibilità di ulteriori scosse di assestamento.

La paura delle scosse di assestamento

Sono state almeno 8 le scosse di assestamento nei 35 minuti successivi e la più forte, di 2.8, ha avuto un ipocentro a 7 km di profondità a 4 km ad ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena.

I vigili del fuoco di Forlì stanno effettuando dei controlli in Romagna sulle crepe di alcune abitazioni, ma anche in questo caso non si registrano per ora notizie di persone ferite. Numerose le telefonate di cittadini spaventati, con i vigili del fuoco impegnati a effettuare tutte le verifiche del caso.

Nel pomeriggio di lunedì 18 settembre tra l’altro è previsto l’arrivo di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, per l’inaugurazione dell’anno scolastico a Forlì per la XXIII edizione “Tutti a scuola”.