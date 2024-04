Pubblicato il 6 Aprile, 2024

The Voice Senior è un talent show televisivo italiano trasmesso in prima serata su Rai 1, appartenente al genere dei talent show. Questo programma rappresenta lo spin-off di The Voice of Italy, il quale è stato trasmesso su Rai 2 dal 2013 al 2019. Le trasmissioni avvengono presso lo studio 2000 situato nel Centro di Produzione Rai di via Mecenate a Milano, e il conduttore è Antonella Clerici. I membri della giuria includono Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Clementino e Arisa. Nella serata di ieri, 5 Aprile 2024, è stata trasmessa la finale di The Voice Senior, durante la quale è stata annunciata la vincitrice.

DIANA PUDDU VINCE LA FINALE

Diana Puddu ha 60 anni ed è la vincitrice di The Voice Senior 2024. Quattro concorrenti si sono guadagnati il diritto di competere per la vittoria finale: Sonia Zanzi (appartenente al team Clementino), Mario Rosini (nel team Arisa), Diana Puddu (sotto la guida di Gigi D’Alessio), e Luca Minnelli (anch’egli del team di Gigi D’Alessio). Tuttavia, è stata la donna sarda, con il ruolo di casalinga, a prevalere nel talent show con il 45.06% delle preferenze, superando gli altri tre concorrenti in finale. Gigi D’Alessio ha commentato: “Lei è un fenomeno, l’emblema di The Voice Senior. Ha una voce straordinaria e stupenda”. Diana Puddu, 60 anni, è una casalinga di Quartu Sant’Elena, provincia di Cagliari. Autodidatta e appassionata di musica fin da bambina, non aveva mai cantato in pubblico fuori dalla sua terra d’origine: “Ho portato in questo talent la mia famiglia, tutti gli amici del mercato, il mare e il profumo della mia bellissima Sardegna. Non mi manca più niente”.

La performance di Diana Puddu ha incantato gli spettatori, soprattutto il coach Gigi D’Alessio, che ha espresso chiaramente il suo favore dicendo: “Il pubblico sa”. La percentuale di vittoria conferma inequivocabilmente che si è trattato di un plebiscito popolare: Puddu ha trionfato con il 45.06% delle preferenze, superando nettamente il favorito Mario Rosini (appartenente al Team Arisa), che si è fermato al 28.40%. Come premio, la vincitrice avrà l’opportunità di registrare uno dei brani eseguiti durante il talent show sotto l’etichetta discografica Warner.

