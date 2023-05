Totò Cuffaro cita Martin Luther King, ma la sua gaffe diventa virale: “I am a drink”

Pubblicato il 23 Maggio, 2023

Totò Cuffaro, politico italiano, senatore e Presidente della Regione Sicilia dal 2001 al 2008, è stato protagonista suo malgrado di una clamorosa gaffe che nel giro di poche ore è diventata un vero e proprio tormentone sui social.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla tv locale Tv Europa il politico, parafrasando Martin Luther King, ha ricordato una famosa frase dell’attivista afroamericano, cioè “I have a dream” (“Io ho un sogno”). Il problema è che ha storpiato quella frase, dicendo “I am a drink” (“Io sono un drink”). Chiaramente un lapsus che però ha scatenato l’ironia e l’ilarità del popolo social.

L’autoironia di Totò Cuffaro: “Non ho mai sbagliato la frase…”

I social non “perdonano” certi errori e così l’inciampo di Cuffarò è stato preso di mira con simpatici e goliardici sfottò. A dirla tutta anche il politico siciliano l’ha presa con una buona dose di autoironia e, in un post su Facebook, ha provato a spiegare la sua gaffe: “Altre 70 volte 7 ho sempre citato la frase giusta “I have a dream” che per la verità ho coniugato al plurale “We have a dream”, pensando a tutti e non a me stesso”.

Poi simpaticamente attribuisce al vino la “colpa” della gaffe: “Nella confusione di questa intervista, venivo dall’aver assaggiato i miei vini e pensando alla qualità del “drink” del mio vino, per un attimo ho avuto un lapsus citando la qualità del “drink”, piuttosto che la qualità del “dream”, ma solo un simpaticissimo e gustoso lapsus tra “dream” e “drink”, ma beviamo e divertiamoci insieme”.

Il politico, a corredo del suo post, ha anche aggiunto una foto che lo ritrae in mezzo alle bottiglie di vino. Un po’ di sana ironia e di satira non fa mai male, soprattutto quando si parla di un argomento fin troppo serio come la politica, a maggior ragione se vengono proprio da un politico.