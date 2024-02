Tragedia nel Salento. Stroncato da un malore mentre fa jogging, muore operatore Rai 52enne

Pubblicato il 26 Febbraio, 2024

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un tragedia nel Salento. Un evento drammatico che si è consumato sul territorio salentino, ma che riguarda un uomo originario della Campania. Giuseppe Cannavale, conosciuto come “Pino”, ha perso la vita a causa di un malore che è sopraggiunto mentre stava praticando jogging in località Scalo di Furno, situata a Porto Cesareo. Il 52enne era originario di Vico Equense, in provincia di Napoli, e si trovava nel Salento perché aveva appena svolto un servizio per la Rai, in quanto dipendente della televisione italiana.

Tragedia nel Salento, salma restituita ai famigliari

Coordinatore della troupe che aveva svolto le riprese televisive della santa messa celebrata e trasmessa in diretta, ieri mattina, nella Chiesa Madre di Guagnano. Il malore fatale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri e l’uomo si sarebbe sentito male ed accasciato a terra mentre stava praticando sport. Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Una volta arrivati sul posto i sanitari del 118, infatti, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’operatore Rai. Sul luogo della tragedia nel Salento sono anche giunti i carabinieri della stazione locale assieme ai militari della compagnia di Campi Salentina, oltre ai colleghi della troupe Rai. La salma dell’uomo è stata restituita ai famigliari, al termine dell’ispezione esterna da parte del medico legale.

