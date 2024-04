Tragico schianto sulla statale: mamma e figlio 12enne morti in un incidente, lui sognava di diventare un calciatore

Pubblicato il 17 Aprile, 2024

Si allunga la scia di sangue sulle strade italiane, dove si registrano ormai quasi ogni giorno incidenti mortali. L’ennesimo incidente si è verificato sulla Statale 100 in Puglia, tra Taranto e Bari, che ha provocato la morte di una donna 41enne e del figlio di appena 12 anni.

La madre e il figlio risiedevano a Marina di Chiatona, in provincia di Taranto e l’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro un tir. Il marito della donna è un operaio della Leonardo di Grottaglie, ferito gravemente, e anche l’autista del tir è stato ricoverato all’ospedale di Castellaneta.

L’incidente

Il tragico impatto si è verificato alle 16:15 di ieri, martedì 16 aprile a San Basilio, vicino all’area di sosta della Sala Azzurra. Come rivelato dal Quotidiano di Puglia, il piccolo sognava di diventare un calciatore e giocava come portiere.

Il padre, gravemente ferito, si trova al Santissima Annunziata di Taranto: è stato ricoverato prima in rianimazione e poi in ortopedia con fratture multiple e non sa ancora di aver perso la moglie e il figlio. La coppia ha anche un’altra figlia, che però non viaggiava con loro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Massafra che hanno effettuato i rilievi del caso per provare a ricostruire l’accaduto.

Lo straziante ricordo della comunità: “Era una mamma amorevole”

La notizia ha sconvolto parenti e amici della famiglia, ma anche tutta la comunità di Palagiano che, come riporta Repubblica, ricorda la povera vittima come una donna gentile e una mamma amorevole. Anche la preside della scuola frequentata dal 12enne si è unita al dolore della famiglia.

Profondamente rattristato anche Domenico Pio Lasigna, sindaco di Palagiano, che ha puntato il dito contro la Statale 100, spesso teatro di altri incidenti mortali, tanto da essersi guadagnata il poco invidiabile soprannome di strada della morte.

