Trema il Milan, Guardia di Finanza nella sede del club rossonero: sanzioni sportive e penalizzazioni in arrivo?

Pubblicato il 12 Marzo, 2024

Una giornata particolarmente turbolenta per il calcio italiano: dopo l’esonero come tecnico del Lecce e la squalifica di D’Aversa e le dimissioni di Sarri dalla Lazio, arriva un’altra notizia piuttosto clamorosa: gli uomini della Guardia di Finanza stanno effettuando delle perquisizioni in via Aldo Rossi nella sede centrale del Milan. Come riporta l’Ansa sarebbero indagati i dirigenti del club rossonero per l’ipotesi di reato legate all’operazione RedBird.

Sotto indagine Furlani e Gazidis

Giorgio Furlani, ad del Milan, è indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di ostacolo all’attività di vigilanza della Figc. Sotto la lente degli inquirenti è finita la cessione del club fondo Elliott alla Redbird di Jerry Cardinale. La GdF avrebbe eseguito perquisizioni anche nella sede del club rossonero relative all’operato dell’ad e di altre persone al vertice del club.

Secondo quanto emerso dalle perquisizioni effettuate dai finanzieri, sarebbe indagato anche il predecessore di Furlani, cioè Ivan Gazidis. Sarebbero coinvolte altre persone operative nell’indagine e l’accusa è di ostacolo all’attività di vigilanza della Figc relativamente alla comunicazione della titolarità effettiva della società. Tale comunicazione, secondo la Procura, non ci sarebbe mai stata.

La vicenda era stata attenzionata dalla Procura di Milano già nei mesi scorsi, che aveva effettuato indagini sul passaggio della maggioranza del Milan dal fondo Elliott al fondo RedBird nell’agosto del 2022.

Come riportato da Sky Sport, non sono arrivate comunicazioni da parte del Milan. Sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore, ma per il momento non sono da escludere possibili sanzioni sportive e penalizzazioni in classifica.

About Post Author