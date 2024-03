Il triste declino dell’ex giocatore Osvaldo: “Alcol, droga e medicine. Sono in cura ma non ne esco” [VIDEO]

Pubblicato il 14 Marzo, 2024

Pablo Osvaldo è un ex attaccante apprezzato anche in Italia, dove ha vestito le maglie di Fiorentina, Bologna, Roma, Inter e Juventus ma quella vita sotto i riflettori è ormai uno sbiadito ricordo. L’ex giocatore, naturalizzato italiano che ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana, è comparso in un video molto toccante su Instagram, dove ha confessato che sta lottando contro i suoi demoni: alcol, droga e depressione.

Il video commovente di Osvaldo: “Non sorrido più”

Il video ha poco luce, forse a voler nascondere le sofferenze sul suo volto. Con la voce rotta dal pianto Osvaldo ha detto che vuole fare alcune confessioni sulla sua vita, rivelando di essere dipendente da alcol e droga e di sentire la sua vita sfuggirgli tra le mani.

Le medicine che prende come previsto nel suo trattamento psichiatrico non sono sufficienti per contrastare problemi seri come la depressione e la perdita di autostima e così per lui è più facile ricadere nelle sue dipendenze e nell’autodistruzione.

Osvaldo ha ricordato i momenti in cui era un giocatore top, ma sembra passata una vita da quando calcava i campi di serie A, Liga e Premier League. Infatti lui stesso non riconosce più quell’uomo, forte e sicuro di sé, e avverte il dolore di non poter condividere molte cose con la sua famiglia.

L’ex calciatore ha detto, con la voce rotta dalle lacrime, che vuole uscire da questa situazione dove fa fatica a distinguere ciò che è reale e ciò che non lo è. Ha 4 figli, nati dalle sue tumultuose relazioni, ma ha ammesso di aver speso tutti i suoi soldi.

La vita sopra le righe di Osvaldo

Osvaldo ha sempre avuto una vita piuttosto sopra le righe e infatti, oltre alle imprese calcistiche, spesso finiva anche sui giornali di gossip per le sue avventure sentimentali. L’ex attaccante si sarebbe sposato in gran segreto con Giannina Maradona ed è stato legato a tante altre donne.

A 34 anni decise di lasciare il calcio, un mondo che non riconosceva più, per dedicarsi ad un’altra sua grande passione: la musica. In serie A ha segnato 41 gol in 124 partite e nel 2019 ha partecipato anche a “Ballando con le stelle”, arrivando in finale con la ballerina Veera Kinnunen piazzandosi al terzo posto.

