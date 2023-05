Un video potrebbe scagionare Ciro Immobile: il semaforo sembra non funzionare

Pubblicato il 3 Maggio, 2023

Il video di un tassista in transito sembrerebbe dimostrare il malfunzionamento del semaforo, quindi, forse entrambe le versioni del calciatore e del conducente del tram sono veritiere.

Potrebbero essere passati entrambi con il verde e questo, ovviamente, ha provocato l’incidente parecchio pericoloso che ha visto coinvolti Ciro Immobile ed il conducente del tram. In realtà il Comune di Roma ha già smentito categoricamente che il semaforo in questione potesse essere guasto anche se dal video che il tassista ha consegnato ai vigili urbani sembrerebbe proprio il contrario.

Nel video girato di notte, infatti, si vedrebbe il semaforo da prima essere spento, poi diventare giallo ed infine verde confermando i dubbi emersi negli scorsi giorni date le versioni discordanti dei due protagonisti della vicenda.

Anche Roma Mobilità aveva escluso un malfunzionamento del semaforo in una nota ufficiale:

“In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio teatro dell’incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale.“

La posizione dell’attaccante della Lazio migliora ancora visti anche i tre testimoni che hanno visto Immobile passare con il semaforo verde che come afferma il suo avvocato Erdis Doraci: “Queste persone ci hanno contattato per raccontare quello che hanno visto”. Lo stesso avvocato ha spesso ribadito che:

“Ciro è passato con il semaforo verde. Sono stati sentite alcune testimonianze che parlano di semafori non funzionanti negli ultimi giorni. Sia il macchinista che Ciro hanno dichiarato che passavano col verde. Sono convinto della correttezza del mio assistito, abbiamo piena fiducia nelle autorità che stanno compiendo accertamenti e rilievi. Non ci sono indagini in corso, ma solo accertamenti. È una questione civile assicurativa. È ovvio che faccia notizia un commento negativo, o un articolo negativo”.