Vaga in strada in mezzo alle auto. Anziano disorientato soccorso dai carabinieri in provincia di Latina

Pubblicato il 3 Novembre, 2023

Nella notte del 2 novembre, il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia ha portato avanti un importante intervento di controllo del territorio, un elemento cruciale per garantire la sicurezza delle comunità locali. In questa occasione, il personale della Stazione Carabinieri di Cori è intervenuto a Cisterna di Latina dopo aver notato un anziano in stato di confusione e disorientato che vagava in modo pericoloso lungo una via molto trafficata del centro.

Gli orari notturni e le condizioni meteorologiche avverse mettevano a rischio la salute e la sicurezza dell’anziano, quindi i Carabinieri hanno prontamente deciso di prendersi cura di lui. Lo hanno accolto presso la sede della Stazione di Cisterna di Latina, offrendogli bevande calde e altri beni di conforto. Hanno anche instaurato un dialogo cordiale con l’anziano, cercando di calmarlo e farlo sentire al sicuro.

Successivamente, i Carabinieri hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza del servizio sanitario nazionale (118), che ha trasportato l’anziano in una struttura sanitaria adeguata per effettuare gli opportuni accertamenti medici.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ha sempre posto grande enfasi sull’importanza di fornire assistenza di prossimità alle categorie più vulnerabili della popolazione. In questo contesto, i rapporti con i centri per anziani sono fondamentali per sviluppare una rete di sostegno che copra sia le necessità di natura sanitaria che quelle di natura psicologica. Inoltre, questi rapporti sono essenziali per proteggere gli anziani dai tentativi di truffa di cui sono spesso vittime.

L’azione dei Carabinieri in questa situazione rappresenta un esempio tangibile dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, specialmente delle categorie più vulnerabili come gli anziani.

About Post Author