Valle Aurelia, la denuncia brutale di una donna picchiata e stuprata in pieno pomeriggio

La vittima è una donna polacca di 51 anni, ospite di una struttura di accoglienza per senza fissa dimora

Il fatto è avvenuto durante il pomeriggio dello scorso martedì nella struttura di accoglienza per senza tetto in zona Boccea. Una donna polacca di 51 anni avrebbe visto forzare la porta del suo alloggio da un uomo di 65 anni di origine romena, anche lui ospite della struttura di accoglienza, che l’avrebbe poi picchiata e violentata.

La donna, stando ai suoi racconti, avrebbe provato a reagire contro il suo aguzzino, ma il 65 enne armato di parte di un mobilio poco prima rotto, l’avrebbe aggredita nuovamente.

Le grida della vittima fortunatamente sono state notate dagli altri ospiti e dal personale della struttura, accorso in aiuto della donna. La 51enne è stata così portata all’ospedale Fatebenefratelli, dove ha ricevuto le prime cure per le ferite riportate e una prognosi di 40 giorni. Si attendono ulteriori esami per capire l’entità della violenza subita e valutare la posizione del 65enne, ora al vaglio degli inquirenti.