Andreas Muller e Veronica Peparini non vedono l’ora di accogliere con gioia le due gemelline in arrivo. Siamo quasi alla fine e, secondo quanto la coppia ha condiviso sui social, ogni giorno potrebbe essere quello in cui arriveranno. Penelope e Ginevra sono i nomi scelti per le piccole, e la coppia si sta preparando accuratamente per il loro arrivo. I primi mesi di gravidanza sono stati un po’ complicati a causa di alcuni problemi di salute che dovevano essere monitorati attentamente. Fortunatamente, tutto è proceduto secondo i piani, anche se sembra che una nuova sorpresa stia di nuovo preoccupando la coppia.

I NOVE MESI DI GRAVIDANZA

Da quando è emersa la notizia della gravidanza di Veronica Peparini, lei e il suo compagno hanno documentato ogni dettaglio sui loro profili social. Entrambi non vedono l’ora di accogliere le piccole nel mondo e hanno espresso più volte il loro amore profondo per loro. Un affetto grande quanto il ventre sempre crescente della futura mamma. Nei primi giorni di marzo, la insegnante di “Amici” ha condiviso un magnifico scatto in bianco e nero su Instagram, con queste parole: “Tra poche settimane, forse anche meno, dirò addio a questo pancione che, ultimamente, si fa sentire ma che amo profondamente. So di averlo mostrato spesso, forse per non dimenticare mai e condividere ogni momento speciale con tutti voi… Con la speranza che tutto proceda per il meglio, vi mando un bacio e ci sentiremo presto!”

IL DILEMMA DELL’OUTFIT

Il giorno del parto di Andreas Muller e della sua compagna si avvicina rapidamente, come dimostrato dal recente appello sui social del ballerino per consigli riguardanti l’abbigliamento e lo stile di capelli adatto a un neo-papà. Il partner della coreografa ha condiviso diverse foto mostrando varie peculiarità e tonalità. “Amici, quale sarebbe il look giusto per un papà? So già che sceglierete l’ultima opzione (capelli blu), ma comunque mi sento un camaleonte come se fossi a Hollywood”, ha domandato. Il post ha ricevuto molti apprezzamenti dai fan di Andreas, i quali hanno sottolineato che qualsiasi sia la scelta per le sue bambine, sarà perfetta in ogni caso.

VERONICA PEPARINI, IMPREVISTO PRIMA DEL PARTO

Qualche ora fa Andreas ha pubblicato una Instagram stories in cui mostra il pancione di Veronica con un “graffio sospetto e scottatura di una teglia“.

La foto ha suscitato legittima preoccupazione tra i fan, ma non c’è motivo di allarmarsi, poiché Veronica sta bene e ha condiviso una storia di natura completamente diversa. Attualmente è in ospedale per un monitoraggio, un esame di routine vicino alla data del parto. La coreografa, con la canzone di Annalisa “Sinceramente” in sottofondo, ha scritto riprendendo il ritornello: “Quando, quando, quando”, aggiungendo un fiocchetto rosa.

