VIDEO-PIEMONTE – Allerta gialla per nevicate su tutta la regione: 15-20 cm. in città. Ecco dove!

Dopo un inizio settimana soleggiato e freddo, come da previsioni per il mercoledì dell’Immacolata è arrivata la neve fino in pianura. Qui nel video Orbassano prima cintura dell’area metropolitana di Torino

Allerta gialla per nevicate diffuse fino a bassa quota da questa mattina, in attenuazione da questo pomeriggio con l’arrivo di venti di foehn nelle vallate alpine e successive gelate diffuse in pianura. Le nevicate interesseranno tutto il territorio piemontese.

QUESTO IL COMUNICATO DI ARPA PIEMONTE – L’avvicinamento di una perturbazione nordatlantica all’arco alpino occidentale causerà un graduale peggioramento del tempo sul Piemonte, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio odierno e nevicate diffuse attese nella prima parte della giornata di domani anche sulle zone di pianura.

NEVE A QUOTA 200-300 METRI – Le precipitazioni saranno generalmente moderate, con quota neve al suolo sul settore centro-meridionale e sui 200-300 m su quello settentrionale; i fenomeni più intensi, a possibile carattere di rovescio, sono attesi sul settore sudorientale.

Nella foto Orbassano questa mattina alle 8 circa

ASTI E ALESSANDRIA – Gli accumuli più significativi a bassa quota riguarderanno monferrato, astigiano e alessandrino, dove potranno superare i 15-20 cm; sui restanti settori di pianura i quantitativi saranno inferiori, tra 5 e15 cm. Sulle zone montane e pedemontane sono previsti valori di nuova neve compresi tra 15 e 20 cm.

TORINO – Anche la città di Torino sarà interessata dalle nevicate, con accumuli che potrebbero superare i 5 cm.

Mezzi spartineve e spargisale della Città metropolitana di Torino sono al lavoro. La foto arriva dalle strade delle Valli di Lanzo

Strade delle Valli di Lanzo

PREVISIONI – Un progressivo miglioramento arriverà a partire da ovest nel corso del pomeriggio di domani, favorito dalla rotazione delle correnti in quota da ovest-nordovest e dall’attivazione di venti di foehn nel corso della serata nelle vallate alpine occidentali, con fenomeni in esaurimento ovunque a fine giornata.