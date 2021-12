VIDEO-RIVOLI: volete avere un’idea di quanto è bello andare in bicicletta sulla neve? Guardate questo video!

C’è CHI SI DIVERTE SULLA NEVE – Andare in bicicletta sulla neve è un’esperienza davvero particolare. Un’emozione che oggi è a portata di mano dopo la nevicata di questa mattina su tutta la regione. Prossimi giorni fino al weekend neve ancora protagonista, fino a bassa quota e localmente anche in pianura. E si continua a girare!!!!

Protagonisti di questo video -che ringrazio- Andrea e Jonny

La collina morenica di Rivoli-Avigliana si è originata alla fine dell’era glaciale e presenta motivi di grande interesse naturalistico, come i massi erratici trasportati dall’antico ghiacciaio della Valle di Susa e disseminati sul territorio. Compresa tra i fiumi Dora Riparia e Sangone, è attraversata da sentieri e stradine che collegano il Castello di Rivoli ai laghi di Avigliana, ideali per facili escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo. L’area è attualmente sotto la giurisdizione dell’Ente Parco della Mandria e del Parco dei Laghi di Avigliana. Oltre alla bellezza naturale, questi luoghi mostrano anche le tracce di una secolare cultura contadina nelle antiche cascine, nei piloni votivi e nelle chiesette campestri disseminate sul territorio.