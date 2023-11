Volley: in Turchia chiusa l’indagine su Ituma

Pubblicato il 3 Novembre, 2023

È stata ufficialmente chiusa in Turchia l’inchiesta giudiziaria sulla morte della giovane atleta Julia Ituma.

Nessuna novità riguardante il caso: le indagini hanno infatti confermato l’ipotesi del suicidio. Purtroppo alcuni media stranieri hanno riportato ulteriori dettagli (non confermati dalle indagini) che, una volta tradotti in italiano dal blog della Gazzetta dello Sport, hanno spinto la società di Novara a fare nuove precisazioni tramite un comunicato stampa che riportiamo di seguito.

Comunicato stampa Igor Volley Novara

Igor Volley desidera una volta di più precisare quanto segue:

– Nessun messaggio di addio è stato inviato da Julia, in alcuna forma, a compagne di squadra, staff tecnico o dirigenza. Men che meno alcun messaggio è stato inviato in un gruppo whatsapp della squadra. Se la ragazza abbia mandato un messaggio di addio ad altre persone o in altri gruppi whatsapp, non è cosa nota al club.

– E’ assolutamente falso anche il fatto che la ragazza, prima della tragedia, avesse informato di un suo malessere compagne o membri dello staff tecnico o societario. Se ciò fosse avvenuto, il club si sarebbe immediatamente attivato per tutelare la ragazza.

Come già fatto nelle ore e nei giorni successivi alla tragedia, chiediamo di rispettare il dolore di tutte le persone coinvolte. Il club, a sua volta, si tutelerà nelle sedi opportune qualora venisse ulteriormente dato risalto a ricostruzioni false, peraltro già smentite a suo tempo dal club.

