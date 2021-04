Precari-15 octies: la Cisl ci ha sempre creduto

Il Tar Campania sancisce un principio da sempre sostenuto

“Con la Sentenza del TAR Campania -V Sez. del 7 aprile 2021 viene confermato quanto da sempre affermato e sostenuto dalla Cisl Fp Napoli che ha intrapreso iniziative anche attraverso i propri legali nei confronti dell’Asl Napoli 2 Nord per il riconoscimento della stabilizzazione anche per i contratti art.15 octies del D.Lgs. 502/92” .

Le battaglie della Cisl Fp trovano fondamento nelle aule di tribunale. Nel caso specifico la motivazione della sentenza “La procedura di stabilizzazione di cui all’art.20, comma2, è caratterizzata, sul piano dei requisiti per la partecipazione, dal riferimento a una categoria di rapporti contrattuali non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le figure di contratti di lavoro flessibile” , chiarisce e fa giustizia in una vicenda che non fa altro che affermare quanto da sempre sostenuto dalla nostra Federazione a tutti i livelli istituzionali ed in ogni posto di lavoro.

“Una grande vittoria – dichiara Luigi D’Emilio, Segretario Generale Cisl Fp Napoli – non vi è mai stato alcun dubbio che tra i contratti di lavoro flessibile dovessero rientrare a tutti gli effetti di legge anche i contratti art.15 octies.L’Asl Napoli 2 Nord ora provveda ad ottemperare al provvedimento giudiziale e ad avviare le procedure di stabilizzazione, evitando inutili ed onerosi contenziosi.”