Covid, tra 3 settimane il Piemonte passa in zona bianca

L’ultimo bollettino sui contagi covid porta con sé un’ottima notizia: il Piemonte ha i numeri per passare in zona bianca. Infatti, come mostrano i dai dati del Pre-Report Settimanale di monitoraggio del Ministero della Salute e ISS, che verrà validato oggi, nella settimana 17-23 maggio in Piemonte è calata ulteriormente l’incidenza dei nuovi casi e la percentuale di positività dei tamponi si è ridotta, passando da 4.5% a 3.2%.

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi scende da 0.79 a 0.70. Sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti ordinari (dal 19% al 14%) e in terapia intensiva (dal 22% al 15%). Calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Partito quindi il conto alla rovescia, che, con gli attuali parametri, tra 3 settimane traghetterà la regione in zona bianca.

Spiegano infatti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme all’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi: “L’incidenza media del Piemonte da oggi è scesa sotto la soglia di 50 casi ogni 100 mila abitanti. Questo significa che comincia il conto alla rovescia per entrare ufficialmente in zona bianca. Continuiamo a essere prudenti e proteggiamo questo risultato importante”.

