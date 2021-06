Covid 8 giugno, Sicilia, risalgono i casi dopo il bassissimo numero di ieri, vaccini per over 12

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 337 nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare 12 persone decedute. Confronta i dati con il Bollettino di ieri.

La distribuzione nelle province. Catania 176 nuovi casi, Palermo 25, Siracusa 12, Ragusa 16, Messina 23, Trapani 8, Caltanissetta 20, Agrigento 56, Enna 1.

ULTIMORA: VACCINI, RAZZA, «DA DOMANI IN SICILIA LE PRENOTAZIONI ANCHE PER GLI OVER 12» – leggi l’articolo

Da ieri, 7 giugno, anche in Sicilia, il coprifuoco sarà prorogato a a mezzanotte: restano vietati, quindi, gli spostamenti dalle 24 alle 5 nelle regioni gialle. Nelle zone bianche non esiste il limite dell’orario.

Tutti i siciliani attendiamo la data del 21 giugno che coinciderà con le riaperture; chiaramente l’Isola giorno 21, dovrebbe passare in zona bianca, salvo peggioramento dei dati epidemiologici. In Zona Bianca non sono previste restrizioni: beninteso che resta l’obbligo della mascherina e il distanziamento sociale.

La situazione in Italia. Sono 1896 i nuovi contagi. 102 le persone decedute in un giorno; il tasso di positività scende rispetto ieri allo 0,9%.