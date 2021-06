7 richieste urgenti per la salute ambientale. Le associazioni irpine scrivono a De Luca

Nella mattinata di ieri Legambiente Avellino e tante altre associazioni irpine, hanno inviato al Presidente De Luca e per conoscenza alle istituzioni competenti della Valle Del Sabato e della Valle dell’Irno una missiva avente ad oggetto 7 urgenti richieste sulla salute e sulla cura ambientale.

Il rapporto Spes

“Quanto appreso con il rapporto SPES – fanno sapere da Legambiente – conferma le nostre preoccupazioni sullo status della nostra terra e dei suoi cittadini. Le isituzioni non possono non preoccuparsi di quanto è stato rilevato con lo studio regionale”.

Lo “Studio di Esposizione nella Popolazione Suscettibile-SPES”, è una ricerca epidemiologica trasversale sull’uomo al fine di indagare la correlazione tra esposizione ambientale e salute in Campania.

In Irpinia le aree interessate sono quelle della Valle del Sabato e della Valle dell’Irno, che, come è ben noto, da decenni sono fortemente esposte a processi di inquinamento dei corsi d’acqua, dei suoli e dell’aria soprattutto a seguito di storture storiche della pianificazione produttiva e di una degenerazione dell’attuazione del ciclo industriale.

Terra dei fuochi

I risultati non lasciano alcun dubbio sul livello di pericolosità raggiunto in quanto è stata riscontrata l’eccessiva presenza di metalli pesanti e di elementi fortemente nocivi come l’antimonio, il titanio, il cadmio, il mercurio e la diossina, in proporzione addirittura superiore ai tassi riscontrati nella già tristemente famosa “Terra dei fuochi” .

E’ arrivato il momento da parte della Regione Campania e delle Autorità sanitarie competenti di realizzare conseguenti interventi concreti e immediati senza perdersi nelle chiacchiere evasive degli annunci.

In particolare le associazioni irpine chiedono fermamente alla Regione Campania di intervenire su 7 punti precisi:

Ecco i 7 punti su cui si chiede di intervenire:

trasmettere subito i risultati degli esami tossicologici ai soggetti interessati,

avviare uno screening più vasto su tutta l’area.

realizzare un indagine epidemiologica

fermare immediatamente ogni atto non conforme alla legge,

prevenire l’incremento di inquinamento in futuro,

limitare e monitorare l’inquinamento presente,

sanare e “rammendare” il territorio dall’inquinamento passato

Per prendere visione della missiva inviata al presidente della Regione Campania clicca qui.