Coppa Italia, Messina eliminato

Capolinea dell’avventura del Messina in Coppa Italia. La squadra giallorossa è stata sconfitta 2-0 a Foggia nel secondo turno eliminatorio della competizione. Sullo ha schierato solo due undicesimi della squadra titolare, mentre Zeman ha dato poco spazio alle seconde linee. Nonostante questo buono l’avvio del Messina che ha costruito almeno tre occasioni importanti per passare in vantaggio con Catania e Vukusic. Alla mezz’ora, però, il Foggia ha trovato l’uno-due che ha deciso la gara. Prima ha segnato Di Grazia dopo una bella azione di Rocca, quindi Curcio ha trasformato un rigore concesso per fallo di Carillo di Merkaj. Nella ripresa, i padroni di casa hanno sfiorato subito la terza rete poi è salito in cattedra il Messina che ha provato a riaprire la gara andando più volte vicino al gol e colpendo un palo con Goncalves.

Per i giallorossi seconda sconfitta in quattro giorni in Puglia, prima a Monopoli in campionato e oggi a Foggia in Coppa. Domenica si torna al Franco Scoglio per affrontare la Virtus Francavilla.

(foto Facebook Acr Messina)