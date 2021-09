Covid, ricoveri in diminuzione. C’è un decesso

Sono tre in meno rispetto a ieri le persone ricoverate negli ospedali della provincia di Messina. Il bollettino diffuso oggi dall’Ufficio Commissariale Covid risultato 69 persone ricoverate delle quali 40 al Policlinico (di cui 8 in rianimazione), 15 al Papardo (di cui 3 in Rianimazione), 9 al Cutroni Zodda di Barcellona e 5 all’Irccs Piemonte.

Da registrare anche un decesso, si tratta di un uomo di Caronia, 78 anni, che risultava vaccinato.