Adrano, Pellegriti dopo le minacce: “Hanno riguardato la sfera personale”

Fa parlare di sé ancora molto la vicenda relativa alle minacce ricevute ieri dal candidato sindaco ad Adrano, nel Catanese, appoggiato dai partiti Fratelli d’Italia e Udc, Carmelo Pellegriti.

Il candidato, sentito da noi telefonicamente, ha sottolineato come queste intimidazioni non riguardino l’aspetto della sua attività politica, ma in tutto e per tutto la sfera personale. Nelle prossime ore inoltre sono attese novità riguardanti il proseguimento o meno dell’impegno per il benessere e il futuro della città del versante occidentale dell’Etna.

“Non è affatto una questione politica – afferma Pellegriti –. Ho preso 7.423 voti, per 161 voti non sono diventato sindaco di Adrano in prima battuta e per questo si dovrà ricorrere al ballottaggio. Le minacce ricevute, che mi hanno preoccupato e che ho denunciato alla Questura di Catania, hanno riguardato la sfera personale e sottolineo che le frasi dette nel comizio di ieri, come ‘Ci dobbiamo sparare nelle gambe a questo cornuto e gli dobbiamo fare male’ fanno capire come chiunque faccia violenza vada condannato. Alle 17 di oggi avremo una riunione con i rappresentanti delle liste per decidere se continuare l’impegno per la città o meno. Sottolineo anche che non si tratta di una questione di coraggio e che non ho paura. Adrano non deve essere abbandonata dalla istituzioni”.

Intanto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha espresso attraverso la sua pagina Facebook la propria vicinanza a Pellegriti: “La campagna elettorale non dovrebbe mai sfociare in minacce personali. Quanto accaduto ad Adrano, con l’intervento delle forze di polizia a protezione di un candidato sindaco impegnato in un difficile ballottaggio, desta preoccupazione e sconcerto. A Carmelo Pellegriti va il mio affetto, la mia amicizia e la considerazione profonda perché egli incarna quel rinnovamento della competenza di cui Adrano ha davvero bisogno. Rispettiamo le decisioni che assumerà oggi con i suoi familiari e i suoi più stretti collaboratori. Ma rimanere in silenzio o minimizzare quanto accaduto sarebbe gravi al pari del gesto compiuto”.

Fonte immagine: profilo Facebook Carmelo Pellegriti