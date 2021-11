Maltempo a Catania: soccorse persone in auto in panne, chiamato personale di rinforzo

Il maltempo nella ultime ore ha continuato a colpire la provincia di Catania, anche se adesso la pioggia sembra che stia accennando a una diminuzione.

La conferma arriva dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che ci ha mostrato un quadro relativo al numero degli interventi secondo l’ultimo aggiornamento delle 22.

Gli interventi effettuati sono 15, quelli in corso sono 10 e quelli in coda 40. Le zone più colpite al momento sono il Villaggio S.Maria Goretti e quella del centro commerciale Porte di Catania.

La motivazione principale è quella di soccorso di persone in auto in panne e per fare ciò è stato richiamato in servizio personale di rinforzo in emergenza. Nella foto, scattata all’incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio, è possibile vedere come, nonostante la pioggia si sia arrestata, la strada sia ancora parecchio allagata.

