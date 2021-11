Mezzo incendiato, ma lui non può perdere il volo e va via in autostop

Dopo tutti gli incendi dolosi che hanno riguardato, nei giorni scorsi, auto o furgoni di commercianti locali, ancora un mezzo incendiato nel Salento. Questa volta, però, non si tratta di atti intimidatori e, tutta la vicenda, è completamente diversa rispetto al classico incendio notturno di cui trattiamo abitualmente. Qui, infatti ci troviamo di fronte ad uomo che stava raggiungendo l’aeroporto di Brindisi, con la propria auto, per arrivare in tempo ad imbarcarsi e prendere un volo, ma un piccolo contrattempo poteva far cambiare i suoi piani. Un uomo di Galatina, infatti, a circa 4 Km. dall’aeroporto ha visto una colonna di fumo fuoriuscire dalla propria vettura, un’Alfa Romeo 159, poi una fiammata e, infine, il rogo che ha avvolto l’intera carrozzeria.

Mezzo incendiato, l’uomo chiama i soccorsi e poi va via in autostop

L’uomo, però, non ne voleva assolutamente sapere di perdere il volo, tanto da allontanarsi e lasciare il mezzo incendiato in quello stato. Si è messo, così, a fare l’autostop e ha ottenuto un passaggio che lo ha fatto arrivare all’aeroporto in tempo. Nel frattempo, però, aveva allertato i soccorsi per la sua auto che intanto continuava a bruciare. Sul posto, infatti, sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il rogo ed evitare conseguenze più gravi. Insieme a loro, infine, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso ed una ditta del carro attrezzi per la rimozione del veicolo dalla carreggiata.