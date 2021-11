Tragedia nel Salento, terribile schianto tra auto e tir. Muore 60enne

Dopo gli incidenti avvenuti in settimana, il week end si apre con una terribile tragedia nel Salento. Ancora sangue sulle strade salentine, ancora un terribile scontro tra un’auto e un mezzo pesante che ha provocato la morte di un 60enne. Il drammatico episodio è avvenuto in mattinata sulla Statale 274, che collega Gallipoli a Leuca. Il terribile incidente si è verificato intorno alle 11, all’altezza dello svincolo per Felline, frazione di Alliste, nel Sud del Salento. Un 60enne di Casarano, purtroppo, ha perso la vita a seguito del drammatico sinistro. La vittima era alla guida di una Ford Focus quando, per cause ancora tutte da accertare, si è scontrato violentemente contro un tir.

Tragedia nel Salento, muore 60enne. In Ospedale conducente tir

La dinamica dell’ennesima tragedia nel Salento parla di uno scontro violentissimo, tanto che il mezzo pesante è andato a sbattere contro il Guard Rail ed è uscito fuori strada ribaltandosi in un burrone che costeggia la 274. Il conducente del tir è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto d’urgenza, con codice rosso, presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere del suo mezzo e i carabinieri che si sono occupati di tutti i rilievi utili a fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto. Resta, purtroppo, la morte di un uomo, del 60enne alla guida dell’auto, per cui le cure e disperati tentativi di rianimarlo, da parte dei sanitari del 118, non sono servite a nulla.