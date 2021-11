Jesolo, cade mentre taglia il ramo di un albero: deceduto un 65enne

16.11.2021 – Alle 14.10, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cristoforo Colombo a Jesolo per soccorrere un uomo caduto con un’impalcatura mentre stava tagliando il ramo di un albero: deceduto un 65enne. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM ha solo potuto constatare la morte dell’uomo.