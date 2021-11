Cremonese, Giacchetta ritornerà nel suo Granillo: “Sensazione mai provata, ringrazierò la tifoseria amaranto”

É stato uno dei protagonisti in maglia amaranto, divenendo una vera e propria bandiera. Simone Giacchetta nel pomeriggio di domenica tornerà allo stadio Granillo da avversario.

Il Ds della Cremonese, intervenuto ai microfoni di Reggina Tv, ha dichiarato il proprio amore per i colori amaranto, sottolineando come a Reggio Calabria questa volta farà ritorno da direttore della società grigiorossa.

Ho un grandissimo rapporto con la tifoseria amaranto, farà un effetto strano ritornare al Granillo da avversario, è una sensazione che non ho mai provato. Per me sarà come ritornare a casa anche se da tanti anni non sono tesserato amaranto. Il legame va oltre i colori che si rappresentano in un determinato momento. Darò uno sguardo alla Curva e la ringrazierò anche, il rapporto di stima con il tifo amaranto continua dopo tutti questi anni ed è una bella emozione per me.