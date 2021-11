Librino, la madre lo rimprovera per l’abuso di alcol, lui la aggredisce, arrestato per maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio di domenica personale delle Volanti ha tratto in arresto un “uomo”, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Intorno alle ore 15:30 i poliziotti venivano inviati in un appartamento in zona Librino ove era stata segnalata, su linea 112, una lite in famiglia.

Sul posto gli operatori prendevano contatti con una donna di 74 anni, la quale riferiva di essere stata aggredita dal figlio che, a suo dire, aveva reagito violentemente e l’aveva assalita, tirandola per i capelli e colpendola all’addome, solo perché, durante il pranzo, la madre l’aveva rimproverato di aver esagerato con l’alcol.

Anche in presenza degli operatori l’”uomo” si presentava particolarmente aggressivo, continuando a minacciare di morte l’anziana madre e rompendo diversi suppellettili: per tali motivi, veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso il carcere Piazza Lanza, in attesa della convalida dell’arresto.