Catania piange padre Salemi: “La Provvidenza sono i miei parrocchiani”

padre Alfio Salemi

Per tutti era padre Salemi. L’amatissimo Monsignore Alfio Salemi, padre di fatto di una numerosissima comunità che si distendeva oltre la parrocchia che aveva creato e condotto fin dalla posa della prima pietra, nel 1964.

Addio al prete più anziano in attività di Catania, all’anima della Parrocchia San Luigi, oasi incastonata nel viale Mario Rapisardi, da lui fortemente voluta e sviluppata, così come ricorda nel video che ha voluto realizzare per raccontare il sogno realizzato.

Aveva 89 anni e di recente la sua salute non sorreggeva l’ inesauribile voglia di essere presente, attivo, partecipe, così come un padre, appunto; così come un buon padre di famiglia, quella che adesso lo piange, che non si capacita della sua scomparsa.

“Ciao Padre Salemi di te avrò sempre un gran ricordo !! Ho cambiato parrocchia e sono passata alla San Luigi perché tu eri un super prete … hai sposato i miei genitori per i loro 25 anni di matrimonio e poi quante belle giornate. Eri è sarai un Super Prete… Ciao riposa in pace, che di bene ne hai fatto tanto”: è infinita la scia di manifestazioni di affetto, di stima.

“Carissimo Padre Salemi, tu avevi sempre una parola di conforto per me. Ci conoscevamo da tantissimo tempo, eri stato il mio insegnante di religione alla scuola Giovanni XXIII. Rimarrai sempre nel mio cuore, sacerdote misericordioso, sono sicura che con tutto il bene che hai fatto sulla terra nostro Signore e Dio Onnipotente ti ha già accolto a braccia aperte”.



“Unico……sapevi farti volere bene da tutti non ti dimenticheremo mai. Resterai sempre nei nostri cuori”.

“Lui, Padre Salemi, che accoglieva tutti i giovani ed i bambini, ma proprio tutti, purché non restassimo in strada”.

“Ci mancherai Padre Salemi, sempre vicino ai giovani, sempre comprensivo, capivi al volo quello che volevamo comunicare, tu hai rappresentato ciò che realmente è una comunità cristiana”.

Ecco chi era padre Salemi. Istituzione, esempio, comunità.