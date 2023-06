Pubblicato il 10 Giugno, 2023

Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora un arrestato per spaccio nel Salento. Durante la giornata di ieri la Polizia di Stato, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto al diffuso fenomeno della compravendita di sostanze stupefacenti, nell’ambito della provincia di Lecce, disposti dal Questore del capoluogo salentino, ha arrestato per spaccio, in flagranza di reato, un 22enne, oltre al deferimento in stato di libertà di altri due giovani, a vario titolo ritenuti responsabili di detenzione di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, hashish e cocaina.

Arrestato per spaccio 22enne, tutta la sostanza sequestrata

Nel dettaglio, gli investigatori della Squadra mobile di Lecce, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina, con l’ausilio delle pattuglie del locale Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, impegnati nella consueta attività di contrasto allo spaccio degli stupefacenti, hanno eseguito mirate perquisizioni nell’area compresa tra Galatina, Aradeo e Sogliano Cavour. Gli agenti della Questura di Lecce hanno setacciato tutti gli ambienti degli immobili, rinvenendo occultati, presso una delle abitazioni ispezionate, sostanza stupefacente del tipo hashish e marjiuana, per un peso complessivo di circa 300 grammi e, presso un’altra dimora, sostanza stupefacente del tipo cocaina per circa 8 grammi, suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. L’arrestato per spaccio è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per le valutazioni sulle responsabilità penali contestate.