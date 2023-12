Clamorosa caduta di Vincenzo De Luca durante il brindisi alla Regione: “I portaseccia” [VIDEO]

Pubblicato il 28 Dicembre, 2023

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è stato protagonista di un clamoroso capitombolo durante i consueti brindisi di fine anno al Palazzo Santa Lucia a Napoli. La sua caduta è stata ripresa dai presenti e i video hanno rapidamente fatto il giro del web. Fortunatamente De Luca si è rialzato subito senza conseguenze, anzi ha avuto modo di ironizzare e di scherzare sul suo piccolo incidente.

La caduta di Vincenzo De Luca

Come si vede nel video De Luca si alza per il consueto brindisi di fine anno, dopodiché un addetto al servizio passa dietro di lui togliendogli la poltrona, probabilmente per consentire di scattare le foto di rito senza ingombri.

Il Governatore però non si accorge che dietro di lui non c’è più la poltrona e così si siede, o meglio prova a sedersi, cadendo rovinosamente a terra. Ilarità, imbarazzo e preoccupazione si sono subito diffusi nell’aula, ma De Luca si è alzato con uno scatto felino e con il viso visibilmente sorpreso. Nonostante l’incidente però non ha perso il buon umore, infatti ha subito commentato con una frase delle sue: “I maledetti portaseccia”, suscitando le risate tra il pubblico.

Lo staff di De Luca: “Il presidente sta bene”

Lo staff di De Luca è subito intervenuto aiutandolo a rialzarsi, ma fortunatamente non ci sono state conseguenza. Successivamente è arrivata la conferma che era tutto ok: “Il presidente sta bene, per fortuna, solo un piccolo incidente che può capitare”.

Dopo la caduta De Luca ha proseguito la cerimonia come se nulla fosse e ha avuto anche modo e tempo di scherzare con un ospite presente in sala invitandolo a salire sul palco e brindare con lui. De Luca, soprannominato lo sceriffo per la sua goliardica inflessibilità durante il periodo di pandemia, si conferma una personaggio “sui generis” capace di suscitare ilarità anche nei momenti più delicati.

About Post Author