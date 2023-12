Cucina di Sardegna: “Fàe e lardu” (zuppa di fave e lardo), ricetta di Itala Testa

Pubblicato il 22 Dicembre, 2023

Ingredienti: 500 grammi di fave secche; mezzo chilo di polpa di maiale conciata e qualche costolina; 250 grammi di lardo salato; 2 o 3 cipolle; un cavolo cappuccio o una verza tenera di circa seicento grammi; 4 patate di media grandezza; mezzo cucchiaio di sale.

La preparazione

Mettere a rammollire in abbondante acqua fredda le fave e tenerle tutta la notte. L’indomani dissalare il lardo e la polpa di maiale, tagliare questa in pezzi e il lardo in cubettini. Affettare cavolo e cipolle, dividere in grosse fette le patate senza sbucciarle e mettere tutto insieme, fave comprese, a cuocere in una capiente “pattedda” (grosso tegame di coccio a bordi alti) piena d’acqua, che deve superare di almeno tre dita il volume dell’intera preparazione. Se non avete il tegame di coccio, potete usare anche una normale pentola, purché abbia i bordi alti.

La cottura

Portare ad ebollizione su fuoco moderato, salare e lasciar cuocere per oltre un’ora e mezzo, a recipiente coperto. A cottura ultimata si ottiene un umido corposo, dallo straordinario sapore. Si serve con pane abbrustolito inumidito nel brodo di cottura o anche con pane “carasau”. Buon appetito da Nonna Itala.

