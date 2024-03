I due fidanzati si lasciano, scoppia una furiosa rissa tra le famiglie: la “storia d’amore” finisce tra ospedale e carabinieri

Pubblicato il 27 Marzo, 2024

C’eravamo tanto amati… Questo è il titolo che si potrebbe attribuire ad una delle tante storie d’amore finite male tra fidanzatini. Ed è esattamente quello che è successo tra due ragazzi di Caltanissetta, in Sicilia, che dopo un periodo di fidanzamento hanno deciso di lasciarsi. Sono cose che succedono, soprattutto tra ragazzi, ma la rottura del fidanzamento non è stata ben digerita dalle due famiglie, che si sono affrontate prima a parole per poi passare ai fatti.

La rissa dopo la fine della storia

L’episodio si è verificato a Riesi, una piccola cittadina in provincia di Caltanissetta, dove due fidanzati si sono lasciati. La cosa non è andata giù alle due famiglie che si sono prima insultate, per poi darsele di santa ragione.

Tra i membri della famiglia, tutti incensurati, è così scattata una maxi-rissa che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri sul posto che hanno prima separato i contendenti, per poi arrestarli.

Sono cinque le persone fermate: un postino di 52 anni, un operaio di 55 anni, un impiegato di 48 anni, un fisioterapista di 33 anni e uno studente universitario di 23 anni, tutti della zona.

La rissa è stata molto violenta, infatti tre di loro sono dovuti ricorrere alle cure mediche agli ospedali di Mazzarino e di Gela per curare e medicare alcune ferite e contusioni riportate durante la rissa.

Dopo le cure sono stati dimessi e per tutti i litiganti sono scattati i domiciliari. Dopo la convalida degli arresti da parte del giudice Nicoletta Frasca, per tutti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo.

About Post Author