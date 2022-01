Fiumefreddo, cinque auto parcheggiate prendono fuoco

Paura ieri alle 5,25 in via Guglielmo Marconi a Fiumefreddo di Sicilia per un vasto incendio che ha coinvolto cinque auto parcheggiate.

Secondo quanto riferito a noi dalla operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto, che si sono occupati delle operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della zona, e i Carabinieri del Comando Compagnia di Giarre, che stanno portando avanti le indagini.

Secondo quanto detto a noi dall’ufficio stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, la pista dolosa riguardo alla causa non viene esclusa e le attività di indagine sono nel pieno del loro svolgimento.

Immagine di repertorio