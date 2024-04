Devastante incidente in Ferrari, identificata la seconda vittima: è una modella ucraina

Pubblicato il 4 Aprile, 2024

Nel giorno di Pasqua si era verificato un terribile incidente all’altezza di Alice Castello, in direzione Milano-Santhia, dove una Ferrari per l’altissima velocità ha impatto violentemente contro un guard rail spezzandosi addirittura in due.

Il guidatore era Hysni Questaj, dj 40enne kosovaro ma residente in Svizzera morto sul colpo. Secondo quanto riferito dal Tgr del Piemonte è stata individuata anche la donna che viaggiava con lui: si tratterebbe di Anna Kraevskaya, una 21enne modella ucraina originaria di Odessa.

Entrambi i corpi erano irriconoscibili poiché erano carbonizzati dopo l’incendiato scoppiato sulla supercar, una Ferrari GTC4 Lusso.

Una conoscenza causale?

I due erano entrambi residenti in Svizzera, ma non è chiaro che tipo di relazione c’era tra di loro né se già si conoscessero. Secondo un’ipotesi, ancora da confermare, il dj kosovaro potrebbe aver conosciuto la modella ucraina nel locale notturno di Sion dove aveva suonato la notte prima del devastante incidente.

Per fugare ogni dubbio la Procura di Vercelli ha comunque disposto il test del Dna. Il fratello di Questaj aveva riconosciuto il suo corpo e proprio lui aveva detto preoccupato di non avere più notizie del dj proprio dal giorno dell’incidente. Anche gli amici di Questaj, preoccupati dal suo lungo silenzio, avevano denunciato la scomparsa, favorendo così il riconoscimento del dj. Noto come “Dj Style q”, Questaj lasciata due figli di 14 e 11 anni che vivono in Kosovo con la madre.

Il devastante incidente

L’incidente si è verificato proprio nel giorno di Pasqua e si è verificato sulla bretella A4-A5 in provincia di Vercelli. Per motivi sconosciuti, forse per una distrazione o per un malore, il dj che viaggiava ad una velocità di circa 200 km/h ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro lo spartitraffico di cemento.

La parte posteriore è stata sbalzata addirittura ad una cinquantina di km di distanza, mentre la parte anteriore si è schiantata contro il muretto di cemento per poi prendere fuoco, avvolgendo tra le fiamme i corpi del dj e della modella. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliere la lamiere per estrarre i corpi, ormai senza vita. Da segnalare che l’asfalto era anche bagnato, condizione che potrebbe aver favorito l’incidente.

