Clamorose indiscrezioni su Bastian Muller, fidanzato di Ilary Blasi: “Faceva il maggiordomo e l’azienda di famiglia è piena di debiti”

Pubblicato il 16 Febbraio, 2023

Va a gonfie vele l’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller, che la conduttrice ha presentato ad amici e familiari e con il quale si fa ritrarre senza problemi per poi postare scatti e foto romantiche sui social.

Inizialmente Bastian era considerato un uomo del mistero, poiché di lui si sapeva poco e non faceva parte del patinato e dorato mondo dello showbiz di Ilary Blasi. Viene descritto come imprenditore e ricco ereditiere ma, secondo quanto rivelato dal giornale Oggi, non è esattamente il rampollo che si credeva.

Retroscena su Bastian Muller e l’azienda di famiglia: “Debiti di 1,5 milioni di euro”

Per conoscere meglio Bastian Muller Pettenpohl, i giornalisti di Oggi si sono recati a Wächtersbach, una cittadina tedesca ad una sessantina di chilometri da Francoforte sul Meno, dove sorge l’azienda di famiglia che si occupa di perforazioni e scavi per pozzi.

In realtà si tratterebbe di una piccola azienda, con 2 milioni di euro di fatturato, 16 dipendenti e oltre 500.000 euro di utili nel 2021. Tuttavia la stessa azienda avrebbe anche debiti con le banche per 1,5 milioni di euro, da ripagare tra l’altro entro un anno, e appena 60.000 euro di liquidità in cassa.

Il sindaco della città, intervistato dal giornale Oggi, ha rivelato: “Non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente”.

Sembra che Bastian abbia anche avviato un’attività in proprio che produce insegne luminose, mentre a cavallo tra il 2007 e il 2015 avrebbe lavorato come maggiordomo a St. Moritz. Questa indiscrezione sui Muller Pettenpohl è confermata anche da Michael Lehnort, il direttore del Carlton Hotel di St. Moritz: “Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”.

La cosa interesserà poco a Ilary Blasi, che ha ritrovato il sorriso e che, secondo i bene informati di gossip, avrebbe fatto pace con Totti, o quanto meno instaurato un rapporto civile proprio grazie all’influenza positiva di Bastian.