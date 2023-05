Isola dei Famosi, lite tra Marco Mazzoli e Paolo Noise, duro scontro tra i due amici

Pubblicato il 13 Maggio, 2023

Arriva come un fulmine a ciel sereno la lite tra i due amici all’Isola dei Famosi: Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno avuto uno scontro. I due naufraghi hanno vissuto un momento di tensione quando Mazzoli ha accusato l’amico Noise.

I due naufraghi hanno vissuto un momento di tensione e i due si sono accusati reciprocamente. La discussione è iniziata da una banale richiesta di Mazzoli all’amico, cioè quella di fare qualcosa insieme perché si stava annoiando e non sapeva come passare il tempo. Paolo si è rifiutato e così è iniziata la prima lite tra i due naufraghi. Ecco cosa è, in realtà, successo.

Il diverbio, poi la lite tra i due amici

“Sono la persona più attiva al mondo, posso mai buttare la mia vita su una stuoia di me**a? Se ti chiedo cinque minuti della tua esistenza ti chiedo tanto?”, ha così commentato – visibilmente infastidito Marco Mazzoli.

Ma, dopo poco, la situazione tra i due è andata peggiorando e le discussioni sono diventate più pesanti, tra i due naufraghi.

Paolo Noise è sembrato abbastanza infastidito dai commenti dell’amico e ha replicato: “Tu mi stai facendo un processo perché ho voluto rilassarmi? Mi sono preoccupato delle tue esigenze. Mi sono messo qui perché russo e so che può darti fastidio. Tu oggi ti annoiavi e visto che io volevo starmene qui tranquillo a riflettere ti ha rotto il ca**o”.

Tra l’altro, Marco Mazzoli aveva già confidato – prima – alla redazione dell’Isola dei Famosi che si era spazientito con l’amico perché lui si annoia e vorrebbe ‘inventarsi’ qualcosa di diverso da fare insieme.

Sta di fatto che la conclusione di Marco Mazzoli è pesante: “Se dormi tutto il giorno – ha detto all’amico – ti mando a fanc**o”. Ovviamente, tra amici ci si aspetta – e sarebbe normale – che le cose dovrebbero avere un seguito con un chiarimento. Aspetteremo e vedremo come saranno, adesso, i rapporti tra i due amici, come affronteranno la questione. Nella foto Paolo Noise