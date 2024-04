Israele attacca l’Iran: colpiti obiettivi militari (VIDEO)

Pubblicato il 19 Aprile, 2024

L’esercito israeliano ha colpito obiettivi militari iraniani nella notte e alle prime ore del mattino. Una ritorsione, un avvertimento, perché l’attacco, comunque, non è stato massiccio, così come la potenza di fuoco a disposizione di Israele anche con l’ausilio di forze esterne avrebbe permesso.

L’Iran stesso non manifesta apprensione. Un dettaglio significativo: lo spazio aereo non è stato chiuso, poco fa è atterrato a Teheram un aereo proveniente da Roma.

Insomma, una scazzottata, sembrerebbe, si spera, quella fra Israele e Iran, che non ha avuto conseguenze su militari e civili.

Israel missile strike targeted a site in Iran



Explosions in Isfahan in central Iran, in the As-Suwayda Governorate of southern Syria, and in the Baghdad area and Babil Governorate of Iraq pic.twitter.com/vFPVeEGGuU