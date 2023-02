Jennifer Lopez e Ben Affleck: “prove” da divorzio ai Grammy Awards. I due litigano e l’attore diventa un meme

Pubblicato il 7 Febbraio, 2023

Dopo il faraonico matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck, ritornati insieme dopo 17 anni dalla rottura, tira già aria di crisi sui Bennifer. Sono tanti gli scricchiolii che lasciano intendere un rapporto traballante e per nulla stabile.

Una coppia come quella composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck è costantemente sotto l’occhio dei riflettori e a molti non sono sfuggiti alcuni particolari, come la fede nuziale assente ingiustificata all’anulare della cantante.

Molte altre persone testimoniano poi continue liti tra i due e quella più clamorosa è andata in scena ai Grammy Awards.

La lite tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: l’attore diventa un meme

Ai Grammy Awards Ben Affleck è stato immortalato stanco e annoiato: la sua faccia era tutto un programma ed è diventata addirittura un meme virale sui social. Jennifer Lopez, sempre molto attenta all’etichetta, ha sussurrato inviperita all’orecchio del marito: “Sii più partecipe e sorridi!”, provocando una sorta di smorfia che avrebbe fatto invida a Lurch della famiglia Addams.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Voci di dentro raccontano altri pettegolezzi scottanti: lui avrebbe provato a baciarla, ma lei lo ha respinto in modo stizzito. Dopo quella tra Shakira e la suocera, questa è probabilmente una delle liti in pubblico più famosa del mondo dello showbiz.

Alcuni invitati hanno raccontato che il rientro dei Bennifer è stato a dir poco turbolento e soffia nuovamente aria di crisi sulla coppia appena ricomposta.

I motivi della crisi

Ma cosa c’è dietro questa nuova crisi strisciante? Quali sono i motivi che stanno di nuovo sfilacciando il rapporto di coppia? Qualcuno potrebbe rispondere che le minestre riscaldate non piacciono a nessuno, eppure ci sono altre spiegazioni.

Secondo il portale RadarOnline Ben Affleck mal sopporterebbe lo stakanovismo di Jennifer Lopez, sempre in giro tra set e studio. Lei a sua volta non gradirebbe il look poco glamour e troppo trasandato del marito, e non sopporterebbe il fatto che lui fuma.

Ultimo, ma non meno importante, i gemelli Emme e Max, figli della cantante, mal sopporterebbero i figli dell’attore, Violet, Seraphina e Sam, sentimento che tra l’altro è corrisposto.