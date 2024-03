Juventus a caccia di punti Champions con la Lazio: Alex Sandro in dubbio

Pubblicato il 29 Marzo, 2024

Si sta avvicinando la delicata sfida con la Lazio per la Juve.

È una partita di rilievo, specialmente considerando che i bianconeri saranno privi di Vlahovic, squalificato, e di Milik, infortunato, nell’attacco. Di conseguenza, Chiesa e Kean saranno chiamati a guidare l’attacco, con quest’ultimo, ex Psg, alla ricerca del suo primo gol stagionale.

Juventus, le ultime di formazione

Per l’incontro contro la Lazio, Allegri potrebbe decidere di includere nella lista dei convocati anche Nikola Sekulov della Next Gen. Tra i pali, sarà presente Szczesny, mentre l’area di rigore sarà presidiata da Gatti, Bremer e Danilo. Alex Sandro, che non è al massimo della forma, potrebbe rimanere a Torino con l’obiettivo di recuperare in tempo per la Coppa Italia. La sua partecipazione dipenderà dall’allenamento odierno. Assente dalla partita sarà Alcaraz, mentre a centrocampo agiranno McKennie, Locatelli e Rabiot, con Miretti che potrebbe essere un’alternativa a McKennie. Sulla fascia destra giocherà Cambiaso, mentre sulla sinistra ci sarà un ballottaggio tra Kostic e Iling Jr.

