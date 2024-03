Juventus, i convocati per la Lazio: doppia assenza a sorpresa

Pubblicato il 29 Marzo, 2024

La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha appena reso pubblica la lista dei giocatori selezionati per il match contro la squadra di Igor Tudor, in programma sabato alle 18:00. La Juventus dovrà fare a meno di Vlahovic, che è squalificato, oltre a non poter contare su Kostic ed Alex Sandro.

Il primo è stato colpito da una sindrome influenzale, mentre il brasiliano è alle prese con un sovraccarico alla coscia sinistra. L’obiettivo dei bianconeri è recuperare entrambi per la gara di martedì in Coppa Italia.

Juventus, i convocati per la Lazio

Szczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Cambiaso, Djalo, Perin, Sekulov, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende”.

About Post Author