Lazio-Juventus: probabili formazioni, dove vederla in diretta tv e streaming

Pubblicato il 29 Marzo, 2024

Vigilia di Pasqua bollente all’Olimpico dove la Lazio accoglie la Juventus. La prima presenza di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste non poteva che essere un confronto con il glorioso passato del club. Entrambe le squadre hanno affrontato la pausa non al meglio della forma: la Lazio ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime quattro partite, mentre la Juventus ha raccolto appena 7 punti nelle ultime 8 giornate. Il match all’Olimpico sarà solo un assaggio di quello che vedremo martedì sera, con le squadre invertite, nella semifinale di Coppa Italia. Questi due scontri potrebbero risvegliare entrambe le squadre, sia la Lazio che la Juventus.

Diretta tv e streaming Lazio-Juventus

· Partita: Lazio-Juventus

· Data: Sabato 30 Marzo 2024

· Dove: Stadio Olimpico (Roma)

· Orario: 18:00

· Canale TV: DAZN (canale 214 del satellite)

· Streaming: DAZN

· Competizione: 30ª giornata di Serie A 2023/24

Chi arbitrerà in Lazio-Juventus

La terna arbitrale e Var di Lazio-Juventus è composta così:

· Arbitro: Colombo

· Assistenti: Preti-Vecchi

· IV ufficiale: Marchetti

· VAR: Mazzoleni-Chiffi

Le Probabili formazioni

Il nuovo allenatore della Lazio, Igor Tudor ha testato durante l’allenamento il modulo 3-4-2-1 e sembra che sarà questa la formazione che adotterà contro la Juventus. Mandas sarà il portiere, mentre Romagnoli occuperà il centro della difesa affiancato da Casale e Gila. A centrocampo, c’è un ballottaggio tra Cataldi e Vecino per il ruolo centrale, e tra Marusic e Felipe Anderson sulla fascia sinistra. In attacco, Immobile sembra essere favorito su Castellanos, con Luis Alberto e Zaccagni a supporto. Nella Juventus, Vlahovic è assente per squalifica e sarà sostituito molto probabilmente da Kean, affiancato da Chiesa. Si consiglia di prestare attenzione al giovane talento Sekulov, che potrebbe entrare in campo durante la partita. A centrocampo, Rabiot torna in campo dal primo minuto, mentre per la fascia sinistra c’è un ballottaggio tra Iling e Kostic, con quest’ultimo leggermente favorito.

Probabile formazione Lazio (3-4-2-1): Mandas – Gila, Romagnoli, Casale – Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson – Zaccagni, Luis Alberto – Immobile. All. Tudor.

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szczesny – Gatti, Bremer, Danilo – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic – Chiesa, Kean. All. Allegri.

Dove vedere Lazio-Juventus in tv

L’incontro tra Lazio e Juventus sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile sul canale 214 del satellite. Per seguire la partita in TV, è possibile connettere la propria smart TV a Internet e accedere all’applicazione della piattaforma. Se non si dispone di una smart TV, è possibile installare l’app su console da gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box e Google. Gli abbonati Sky con Decoder SkyQ potranno vedere la partita anche sui canali Zona Dazn, attivabili con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Telecronisti DAZN per il match

La telecronaca di DAZN sarà affidata alle voci di Pardo e Stramaccioni.

